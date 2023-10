1 listopada: zmiana organizacja ruchu i kursów autobusów w Koszalinie [WIDEO]

Pierwsza ze zmian to ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę oraz zakaz zawracania bezpośrednio przy koszalińskiej nekropolii. Dodatkowo w obrębie całej ulicy Gnieźnieńskiej już obowiązuje zakaz zatrzymywania i parkowania pojazdów. Zamknięta dla ruchu została ul. Kamieniarska oraz mieszczący się przy niej parking. Dojazd do ulicy Kamieniarskiej jest możliwy od ulicy Dobrzyckiego i to tylko dla osób niepełnosprawnych oraz dla zaopatrzenia stoisk kiermaszu.

Przed dniem Wszystkich Świętych zmianie ulegną także zasady wjazdu na koszaliński cmentarz — od poniedziałku cmentarz dla ruchu kołowego będzie całkowicie zamknięty.

Zmianie uległ rozkład jazdy MZK Koszalin. 1 listopada wszystkie autobusy od godz. 8 do godz.16 z każdego krańca Koszalina dojeżdżać będą do pętli przy cmentarzu. Ponadto uruchomione zostaną nowe linie nr 22 i 44.