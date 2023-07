10 powodów, dla których warto jeść pomidory. Sprawdź zdrowotne właściwości pomidorów 20.07.2023

1. Pomidory wzmacniają odpornośćPomidory to świetne źródło witaminy C. Jeśli zjemy średniej wielkości pomidora to zaopatrujemy nasz organizm w około połowę dziennej dawki dla dorosłego człowieka. A wiadomo, że witamina C chroni organizm człowieka przed wirusami.

Pixabay