10 powodów, dla których warto jeść pomidory. Sprawdź zdrowotne właściwości pomidorów 31.08.2023

Pomidor - to warzywo, czy owoc?

Na początek spróbujmy rozwikłać tę zagadkę: czym właściwie jest pomidor - owocem, czy warzywem? To zależy jak na pomidora spojrzymy. Z naukowego bowiem punktu widzenia pomidor jest owocem, wszak powstaje z kwiatów i ma nasiona. Jego zastosowanie w kuchni wskazuje jednak na to, że jest warzywem. Tak to właśnie tłumaczą specjaliści.