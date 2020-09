1000 plus dla studentów. Kto dostanie 1000+ będzie nowy program? Wsparcie za lojalność zawodową wobec kraju [3.09.2020]

Polityk przekonywał, że będzie gwarantem programów socjalnych: już istniejących i nowych. – Te, które służą polskim rodzinom, będą utrzymane. Niech nikt nie opowiada głupot, że gdy dojdzie do władzy ktoś z opozycji, to wycofa te programy – podkreślił i zaprezentował nowy.

Ale jest jeden warunek: skorzystać z tego stypendium będą mogli skorzystać studenci, którzy zobowiążą się na jego odpracowanie z nawiązką – w sensie kwotowym, lecz także poprzez 10 lat pracy w Polsce po zakończeniu studiów.

Według Kosiniaka-Kamysza koszt jednego stypendium wyniesie od 30 do 60 tys. zł, a zwrot przez 10 lat pracy takiej osoby – 240 tysięcy.

Plus dla studentów – postulat nienowy

Już jesienią 2019 r. rozszerzenie programu 500 plus na studentów uczących się w trybie dziennym postulował lider opolskiego SLD i kandydat w wyborach do Sejmu. Przewodniczący opolskiego Sojuszu Piotr Woźniak przedstawił wówczas pakiet propozycji dla studentów, w tym przywrócenie dla nich 50-procentowych ulg na bilety komunikacji miejskiej i kolejowej oraz właśnie rozszerzenie 500 plus. Kwota mniejsza niż w przypadku lidera PSL, ale warunki nieciężkie do spełnienia: studia dzienne i wiek do 24 lat. – To inwestycja w młodych i wykształconych ludzi, którzy po ukończeniu nauki oddadzą wydane na nich środki w postaci podatków od wyższych pensji – przekonywał P. Woźniak, jednak mandatu nie uzyskał.