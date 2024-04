101. urodziny najstarszej mieszkanki gminy Barwice. 200 lat dla Pani Felicji Ziółkowskiej! [ZDJĘCIA]

Felicja Ziółkowska urodziła się 18 kwietnia 1923 roku w miejscowości Gromki, jako córka Heleny i Józefa Odyniec. Gdy Pani Felicja miała 15 lat wybuchła II wojna światowa. Jako siedemnastoletnia dziewczyna Pani Felicja, podczas łapanki została wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec. Pracowała tam w sumie u trzech gospodarzy, po zakończeniu wojny została przewieziona w okolice Elbląga skąd trafiła do Parchlina koło Barwic, gdzie pracowała w gospodarstwie. Po jego likwidacji Pani Felicja doszła do Barwic, a właściwie do miasta, które jeszcze miało tablicę Bärwalde. Mieszkały tu dwie rodziny niemieckie i miasto było puste.

Pani Felicja wybrała do zamieszkania kamienicę na obecnej ulicy Bolesława Chrobrego, w której mieszka do dzisiejszego dnia. Wraz z napływem do miasta ludności, w Barwicach powołana została milicja obywatelska, dla której Pani Felicja wraz z innymi kobietami przygotowywała posiłki.