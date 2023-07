14. emerytura w 2023 roku. Wiemy, ile pieniędzy dostaną emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Sprawdź! 25.07.2023

Kiedy będzie wypłacana 14. emerytura? Sprawdź szczegóły!

Program 500+ zostanie poddany waloryzacji do 800+. Taką zapowiedź złożył podczas drugiego dnia konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dla kogo przewidziane są…

"Łączna kwota wsparcia dla emerytów wyniesie w tym roku ponad 70 mld zł. W porównaniu z ub. rokiem to wzrost o 28 mld zł. To pokazuje, jakie wsparcie w skali kraju jest przewidziane, aby pomóc seniorom, tak by sytuacja pod względem finansowym była stabilna" - powiedziała szefowa resortu rodziny Marlena Maląg.