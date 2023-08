14. emerytura w 2023 roku - wiemy kiedy będą wypłaty i ile pieniędzy dostaną seniorzy. Takie zmiany zaszły w wypłatach 31.08.2023

"Jeszcze w tym roku seniorzy otrzymają to świadczenie. Planujemy wypłatę, podobnie jak w ubiegłym roku, czyli będzie to początek września" - poinformowała.

W ustawie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do 31 października danego roku, w drodze rozporządzenia, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury. Zaproponowano też, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.