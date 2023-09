14. Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr” od 27 września Joanna Boroń

Podczas koszalińskiego m-teatru będzie można zobaczyć "Grę" z Adamem Woronowiczem i Julią Wieniawą. Garnizon Sztuki

Trwa odliczanie do tegorocznych Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-teatr”. 14. edycja wydarzenia rozpocznie się 27 września. To wyjątkową okazja, by na deskach koszalińskiego teatru zobaczyć spektakle młodych reżyserów.