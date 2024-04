14. rocznica tragedii smoleńskiej. W Kołobrzegu pamiętali o Sebastianie Karpiniuku

W środę, w 14. rocznicę tragedii smoleńskiej, Sebastiana Karpiniuka uczcili parlamentarzyści, samorządowcy, mieszkańcy Kołobrzegu i przyjaciele.

Uroczystości na kołobrzeskim cmentarzu rozpoczęły się punktualnie o godz. 8.41 minutą ciszy. Potem wszyscy zgromadzeni złożyli kwiaty oraz zapalili znicze przy grobie kołobrzeskiego posła.

Niedługo potem zapalono znicze i złożono kwiaty na stadionie miejskim, który nosi imię tragicznie zmarłego posła i na którym jest zamontowana tablica jemu poświęcona i z jego popiersiem. Tutaj do zgromadzonych osób dołączyli także piłkarze kołobrzeskiej Kotwicy, działacze sportowi i lokalni kibice.

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem zginęło 96 osób. Wśród nich: prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią, wielu wybitnych przedstawicieli życia publicznego. Polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Samolot wystartował w warszawskiego lotniska tuż przed godz.7.30. Leciał do Smoleńska, skąd członkowie delegacji samochodami mieli udać się do Katynia, gdzie zaplanowane były uroczystości rocznicowe. O godz. 8.41 w pobliżu lotniska Smoleńsk-Siewiernyj doszło do katastrofy samolotu.