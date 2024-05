15 ras psów kanapowych. Szukasz spokojnego psa do domu? Sprawdź cechy i ceny kanapowców! 10.05.2024

Cechy psów kanapowych

Jedną z głównych cech charakteryzujących tzw. psy kanapowe jest ich wielkość. Przyjmuje się, że to rasy psów, których wysokość w kłębie nie przekracza 39 centymetrów. Wydaje się to naturalnym kryterium, bo mają być to psy, które dobrze czują się w niewielkich mieszkaniach - jedno-, czy dwupokojowych.

Ich wygląd, wielkość to jednak nie jedyne kryterium. Psy kanapowe powinny mieć także odpowiednie cechy charakteru. Powinny to być psy łagodne, przyjacielskie, towarzyskie, które mocno przywiązują się do właściciela i jego rodziny. Dobrze jest również, jeśli takie psy dobrze czują się w towarzystwie dzieci.