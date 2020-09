20. Mistrzostwa Polski w siłowaniu na rękę w Koszalinie za nami

Groźny wypadek na Maślicach. Trzy osoby ranne (ZDJĘCIA)

W poniedziałek przed godziną 8 rano na ulicy Maślickiej doszło do groźnie wyglądającego wypadku dwóch aut osobowych. Po zderzeniu jeden samochód dachował, wypadł z jezdni na pobocze i koziołkując uderzył w ogrodzenie dwóch domów, po czym wpadł do rowu. Trzy osoby trafiły do szpit...