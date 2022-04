20 produktów bogatych w kwas foliowy. Gdzie jest dużo kwasu foliowego, czyli witaminy B9

Lekarze polecają kobietom, które planują zajść w ciążę, bądź już są w stanie błogosławionym, by w diecie zwracały szczególną uwagę na produkty bogate w kwas foliowy, czyli witaminę B9. Duże ilości kwasu foliowego mają przede wszystkim różnego rodzaju warzywa. Najwięcej ma go np. ciecierzyca, szpinak, czy pietruszka (zarówno korzeń, jak i natka). Są i produkty odzwierzęce, których jedzenie powoduje uzupełnienie kwasu foliowego w organizmie. To przede wszystkim wątróbka z kurczaka, a także wołowa, oraz jajka kurze (szczególnie żółtka jajka).

Instytut Żywności i Żywienia zaleca, by dzienne spożycie wynosiło 400 µg równoważnika folinów/dobę. Kobiety w czasie ciąży powinny zwiększyć dawkę do 600 µg równoważnika folianów/dobę. Dlaczego? Przy niedoborach występuje wówczas ryzyko wady cewy nerwowej. Udowodniono, że suplementacja kwasu foliowego zmniejsza to ryzyko aż o 70 procent!