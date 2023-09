22. rocznica zamachów na World Trade Center. Relacje mediów z całego świata sprzed 22 lat

Tragedia wstrząsnęła całym światem. 11 września 2001 roku w godzinach porannych (w Polsce były to godziny popołudniowe) 19 porywaczy z organizacji Al Kaida porwało cztery samoloty, spośród których dwa rozbiły się o wieże World Trade Center w Nowym Jorku, jeden uderzył w Pentagon, a czwarty z nich nie dotarł do celu. Pasażerowie tego samolotu dowiadując się o losie innych samolotów, zaatakowali porywaczy, na pokładzie doszło do walki, a samolot rozbił się na polach w Pensylwanii. Do dziś nie wiadomo, co było wówczas celem terrorystów, przypuszcza się, że były to Biały Dom lub Kapitol.

W wyniku zamachów zginęło blisko 3 tysiące osób, w tym 6 Polaków. Tragiczne wydarzenia wstrząsnęły całym światem. Nazajutrz pierwsze strony gazet z całego świata informowały wyłącznie o tragedii w Stanach Zjednoczonych.

Zobaczcie pierwsze strony gazet dzień po zamachach z 11 września 2001 roku.