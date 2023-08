27. Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin na koszalińskiej Górze Chełmskiej [ZDJĘCIA]

- Nasze pielgrzymowanie na Górę Chełmską w tym roku ma wyjątkowy duchowy wymiar, bo odwołuje się do beatyfikacji rodziny Ulmów. To bezprecedensowe wydarzenie, gdyż jednym aktem beatyfikacyjnym do chwały ołtarzy zostanie wyniesiona cała rodzina – rodzice Józef i Wiktoria wraz z siedmiorgiem ich dzieci, w tym dziecko nienarodzone, które w chwili śmierci było pod sercem matki. Zostali umęczeni, ponieważ odważyli się okazać miłość i w trudnych, wojennych czasach przyjąć pod swój dach osiem osób narodowości żydowskiej - pisał w zaproszeniu na wydarzenie biskup Zbigniew Zieliński.

Piękna pogoda spowodowała, że na Górę Chełmską przybyły tłumy wiernych, którzy najpierw wzięli udział we wspólnej modlitwie różańcowej, a następnie we mszy świętej. Ta zakończyła się przed godz. 14 święceniem przyniesionych przez mieszkańców bukietów ziół. Potem rozpoczął się piknik, na którym można było kupić m.in. bigos, kiełbaski z grilla, pyszne domowe ciasta i inne przysmaki.

Atrakcją dla najmłodszych był z pewnością dmuchany zamek, a starsi mogli wziął udział w przygotowanej specjalnie na tę okazję grze terenowej. - Ma on przybliżyć życiorys i historię rodziny Ulmów, która ma zostać beatyfikowana w miejscowości Markowa koło Łańcuta już we wrześniu - wyjaśnia Piotr Telega, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Spotkań Małżeńskich diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.