27. Pielgrzymka Rodzin. Msza i piknik rodzinny na Górze Chełmskiej w Koszalinie

27. Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin rozpocznie się o godz. 11.00 różańcem, a następnie biskup diecezjalny będzie przewodniczył Mszy św. o godz. 12.00.

Po Eucharystii odbędzie się piknik rodzinny - w planach jest gra terenowa dla rodzin, zabawy dla dzieci i mała gastronomia.

- Nasze pielgrzymowanie na Górę Chełmską w tym roku ma wyjątkowy duchowy wymiar, bo odwołuje się do beatyfikacji rodziny Ulmów. To bezprecedensowe wydarzenie, gdyż jednym aktem beatyfikacyjnym do chwały ołtarzy zostanie wyniesiona cała rodzina – rodzice Józef i Wiktoria wraz z siedmiorgiem ich dzieci, w tym dziecko nienarodzone, które w chwili śmierci było pod sercem matki. Zostali umęczeni, ponieważ odważyli się okazać miłość i w trudnych, wojennych czasach przyjąć pod swój dach osiem osób narodowości żydowskiej - przyznał biskup koszalińsko-kołobrzeski, Zbigniew Zieliński.