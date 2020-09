300 PLUS Wnioski ONLINE. Kiedy wypłata 300 plus? Dla kogo program 300 + [9.09.2020] Zasady przyznawania wyprawki szkolnej

Wniosek o świadczenie edukacyjne 300 plus – podobnie jak o 500 plus na każde dziecko – można składać:

Od kiedy? Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ci, którzy nie zdążą załatwić formalności podczas wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada. To ostateczny termin – później prawo do świadczenia wygasa. 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego będzie wypłacone do końca września, jeśli wniosek wpłynie w czasie wakacji.

Świadczenie 300 plus jest niezależne od dochodu rodziny. Przyznawanie i wypłata to zadania zlecone przez administrację rządową gminom, a w przypadku uczniów pozostających w pieczy zastępczej lub usamodzielnionych – powiatom.

Uwaga! Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz do zerówki w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i dla dorosłych.

Jeśli wniosek wpłynie we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Podstawą do wypłacenia wyprawki 300 plus będzie wypełnienie prawidłowo wniosku i złożenie go w terminie. Pamiętajcie, że dochody przy staraniu się o świadczenie 300 plus nie będą brane pod uwagę, tak jak ma to miejsce w przypadku 500 plus.

Świadczenie dobry start będzie wypłacane na wniosek: