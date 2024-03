33. Płytowa Giełda GraMuzyka już w sobotę w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej

Płytowa Giełda GraMuzyka już na dobre zadomowiła się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Pierwsza odbyła się w listopadzie 2019 roku i od tamtej pory kolekcjonerzy z Koszalina i okolic średnio raz na kwartał (nie licząc pandemicznej przerwy) spotykają się w budynku biblioteki, by pobuszować z tysiącach winyli i płyt CD. Do tej pory stoiska stawały w Galerii Region (czyli w korytarzu prowadzącym do sali kina Alternatywa), a także w pomieszczeniu przy Mediatece i wypożyczalni.

Tym razem jednak - wyjątkowo - giełda przeniesie się do drugiego skrzydła biblioteki.

Jak zwykle jednak na imprezie pojawi się kilkunastu wystawców z Koszalina, regionu, a także z Poznania, Piły czy Szczecina. Na stoiskach będzie można znaleźć niemal każdy gatunek muzyki: od muzyki klasycznej i jazzu, przez pop, elektronikę i rap, po rock i najbardziej ekstremalne odmiany metalu.

Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Giełda potrwa od g. 11 do g. 14.