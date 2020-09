39. festiwal Młodzi i Film zakończony. Zobacz listę laureatów [WIDEO, ZDJĘCIA]

We wtorek rozpocznie się 39. Festiwal Młodzi i Film [WIDEO]

Najstarszy festiwal filmowy w Polsce startuje we wtorek w Koszalinie. To będzie już 39 edycja Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. I to edycja wyjątkowa, bo odbędzie się w reżimie sanitarnym wynikającym z faktu, że w naszym kraju ciągle mamy stan epidemii ...