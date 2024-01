42. rocznica śmierci Janka Stawisińskiego, ofiary pacyfikacji kopalni "Wujek" [ZDJĘCIA]

Janek Stawisiński był jednym z dziewięciu górników, którzy zginęli w wyniku pacyfikacji kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981 r. Postrzelony w głowę zmarł w szpitalu 25 stycznia 1982 r. W chwili śmierci miał 21 lat.

Został pochowany 29 stycznia 1982 roku w Koszalinie. Zgodnie z tradycją co roku przy jego grobie i obelisku spotykają się górnicy z kopalni „Wujek”, działacze „Solidarności”, działacze, samorządowcy i przyjaciele rodziny.

Wiesław Królikowski, szef regionu NSZZ Solidarność, podczas uroczystości składania kwiatów pod obeliskiem Janka Stawisińskiego mówił: - To są kwiaty, którymi dziękujemy za wolność, którą uzyskaliśmy. Jego ofiara doprowadziła nas do zwycięstwa, do demokracji. Powinniśmy dbać o ten dar, który otrzymaliśmy.