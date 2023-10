45. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. W 1991 roku Jan Paweł II odwiedził Koszalin [ZDJĘCIA]

Ojciec Święty odwiedził Koszalin w 1991 roku. W naszym mieście spędził dwa dni (1 i 2 czerwca). Jednocześnie to był początek wyjątkowej pielgrzymki do ojczyzny, bo papież zawitał do niej po raz pierwszy od czasu, gdy w 1989 roku Polska odzyskała niepodległość. Dziś to żadna tajemnica, że Koszalin znalazł się na jej trasie głównie dzięki temu, że wówczas ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej był biskup Ignacy Jeż, bliski przyjaciel Ojca Świętego (zmarł jako kardynał w 2007 roku). I to właśnie ta przyjaźń zdecydowała, że Jan Paweł II rozpoczął pielgrzymkę od Bałtyku.

- Ignaś, poczekaj aż do ciebie przyjadę! - usłyszał od papieża w 1989 roku biskup Jeż, gdy z racji ukończenia 75 lat, zgodnie z prawem kanonicznym, złożył rezygnację ze sprawowanego urzędu (ostatecznie kierował on diecezją do 1 lutego 1992 roku).