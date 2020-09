500 plus 2020. Co się zmieni do 2023 roku? Czy to koniec 500 plus? Rząd zamierza zakończyć program 500 plus? [LISTA ZMIAN] [5.09.2020]

Szefowa reaktywowanego Ministerstwa Rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że zarówno w 2020 r., jak i do końca kadencji PiS-u, czyli do roku 2023, nie przewiduje się kolejnych programów 500 plus i innych – polegających na przyznawaniu wspieranym grupom dodatkowych pieniędzy.

Rząd ograniczy świadczenia socjalne w 2020 r. i będzie tak do końca kadencji Prawa i Sprawiedliwości. To wynika z wypowiedzi przedstawicielki rządu. O co tu chodzi? Czy rząd zamierza zakończyć programy 500 plus dla dzieci?

Wyjątkiem będzie czternasta emerytura: to wprawdzie nowa wypłata pieniędzy do ręki, a nie usługa, ale jasno i publicznie zapowiedziana przez lidera PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, więc partia ta, a tym samym rząd, nie może się z tego wycofać. Pierwsza czternastka ma być wypłacona w listopadzie 2021 roku.

I jeszcze jedno: usługi mogą być świadczone tylko w miejscu zamieszkania ludzi, a nie w Warszawie. Zatem jest prawdopodobne, że za ich organizację i świadczenie odpowiedzialność spadnie na władze lokalne. Jeśli władza centralna zepchnie koszty tego wsparcia na samorządy i nie da im na to dość pieniędzy – a to nie jest takie rzadkie – nowego wsparcia możemy nie odczuć.

500 plus dla firm polega na mniejszym obciążeniu ZUS-em przedsiębiorców osiągających niskie dochody miesięczne i niski roczny przychód. Ma to dać oszczędności składkowe rzędu 500 zł miesięcznie.

Tak więc gdy składki są liczone np. od połowy minimalnego wynagrodzenia, uznaje się okres składkowy w połowie. Jeśli trwa to np. 4 lata, to jakbyśmy przepracowali tylko 2. Zatem do osiągnięcia praw emerytalnych będziemy pracować dłużej.

500 plus dla niesprawnych – najbiedniejsi stracą

500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji należy się wtedy, gdy suma tego i innych przysługujących im świadczeń publicznych nie przekracza 1.600 zł brutto. Dostaną więc 500 zł, jeżeli prócz tego otrzymają do 1.100 zł.

W czym problem?

W tym, że jeśli wspomniane 1.100 zł ktoś otrzymuje tytułem minimalnej emerytury, która ma wzrosnąć w 2020 r. do 1.200 zł, to będzie stratny: dostanie tylko 400 plus, bo suma nie może przekroczyć 1.600 zł brutto. To samo dotyczy renty i innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych – dlatego, że 500 plus dla niepełnosprawnych przy przekroczeniu 1.600 zł jest pomniejszane, w myśl zasady złotówka za złotówkę: o ile przekroczone, o tyle mniej.