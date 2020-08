500 PLUS: Co dalej z 500 plus? Świadczenie już jest odbierane rodzicom. Koniec 500 Plus. Po wyborach prezydenckich likwidacja? 26.08.2020

500 plus: czy przetrwa tylko do wyborów? Zawirowania wokół świadczenia. Czy program 500 zostanie zlikwidowany?

Dyskusje o końcu lub modyfikacji 500 plus trwają. Teraz dołączyło do nich przekonanie Roberta Biedronia, że PiS po wyborach prezydenckich zacznie ograniczać świadczenia, o czym świadczy zachowanie samego prezydenta sondującego grunt.

W wywiadzie dla gazety.pl lider Wiosny i kandydat Lewicy na prezydenta stwierdził, że niedawna zapowiedź A. Dudy, iż będzie apelował, by ludzie zamożni nie pobierali świadczenia 500 plus, to „zwiady”, czyli sprawdzanie na użytek rządzących, jak ograniczyć ten program i jakie będą reakcje.

– Ubolewam, że prezydent Andrzej Duda zapowiada zmiany i apeluje do tych, którzy pobierają 500 plus, żeby część z tych osób zrezygnowała z tego świadczenia – mówił Biedroń. – To prawdopodobnie zwiady. Oni sprawdzają, jak ograniczyć ten program. Wszystko na to wskazuje, że PiS zacznie to świadczenie ograniczać, ale oczywiście będzie czekał z zaanonsowaniem tego na okres powyborczy.

Likwidacja programu 500 plus. Czy jest powód od obaw?

Przypomnijmy: 20 kwietnia Duda co prawda podkreślił, że jeśli znowu zostanie wybrany, to nigdy nie podpisze ustawy o likwidacji 500+. Jednak zapytany przez Polsat News, czy w obecnej dramatycznej sytuacji spowodowanej koronawirusem dopuszcza możliwość, by zamożni nie brali świadczenia, odparł: – Będę apelował, aby nie pobierali. Jeżeli komuś wystarcza na normalne funkcjonowanie, będę apelował, by przynajmniej przez jakiś czas nie pobierał 500 plus”.