500 plus, duże zmiany w 2021 roku. Co się zmieni? Czy 500 plus zostanie zlikwidowane? Jakie warunki i gdzie wniosek, o 500 plus - 4.11

Kontrowersja polega na tym, że 500 plus najlepiej się sprawdza jako powód popularności PiS-u, także w ostatnich wyborach prezydenckich, w których partia ta poparła Andrzeja Dudę. Natomiast realizacja głównych celów nie wygląda dobrze. Po początkowym wzroście liczba urodzeń spadła już poniżej tej sprzed programu 500 plus , zaś ograniczenie ubóstwa co prawda zaszło, ale świadczenie powoduje zaniechanie wysiłku pracowniczego przez rodziców, a zarazem sprzeciw części opinii publicznej, bo wypłacane jest także najbogatszym Polakom.

To m.in. dlatego pojawiają się w mediach elektryzujące doniesienia o zmianach dotyczących 500+, łącznie z enuncjacjami o rezygnacji z programu. Oczywiście jest ona niemożliwa, bo to sztandarowy pomysł PiS-u, jego punkt honoru i na razie rękojmia powodzenia wyborczego.

JEDNAK MOŻLIWE SĄ ZMIANY FORMALNE 500 PLUS – SPRAWDŹ JE.

500 plus do 2021 roku

Prawo do świadczenia 500 plus jest ustalane na rok – obecnie od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Należy to prawo odnawiać. Wnioski na kolejny (nowy) okres można składać od 1 lipca drogą online, a od 1 sierpnia w formie papierowej.

Jeśli osoba złoży prawidłowy wniosek 500 plus o kolejny okres do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia i wypłata już za nowy październik nastąpi do 31 października, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat.

Gdy osoba złoży wniosek z wymaganymi dokumentami od 1 do 31 września, wypłata od nowa przyznanego świadczenia za październik i listopad nastąpi do 30 listopada tego roku.

Analogiczny mechanizm obowiązuje w kolejnych miesiącach. Np. po złożeniu wniosku o 500 plus w styczniu przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata nastąpi do końca lutego.