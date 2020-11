500 plus Koniec programu? Kto straci 500+? Apel Andrzeja Dudy o nieodbieranie świadczenia 500. Co może się zmienić? [4.11.2020] OPRAC.: Michał Borkowski

500 plus do likwidacji? Kto może stracić 500 plus? Takie pytania pojawiają się w ostatnich dniach w mediach. Wyjaśniamy całe zamieszanie w temacie 500 plus. Czy 500 plus może zostać zlikwidowane bo brakuje pieniędzy? Co z programem 500 plus w najbliższym czasie? Czy będzie likwidacja programu 500 plus? Aktualizacja wiadomości na temat programu socjalnego.