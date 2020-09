500 plus Koniec programu? Kto straci 500+? Apel Andrzeja Dudy o nieodbieranie świadczenia 500. Co może się zmienić? [6.09.2020]

500 plus do likwidacji? Kto może stracić 500 plus? Takie pytania pojawiają się w ostatnich dniach w mediach. Wyjaśniamy całe zamieszanie w temacie 500 plus. Czy 500 plus może zostać zlikwidowane bo brakuje pieniędzy? Co z programem 500 plus w najbliższym czasie? Czy będzie likwidacja programu 500 plus? Aktualizacja wiadomości na temat programu socjalnego.

500 plus: Duda chce ciąć, apelować czy chronić? Sprawdź zamieszanie. Media huczą od spekulacji, co chciał wyrazić prezydent-kandydat Andrzej Duda wypowiadając się na temat 500 plus w kontekście epidemii koronawirusa. Czy każdy beneficjent tego świadczenia może być go pewny? Zaczęło się od wspólnego oświadczenia Dudy i szefowej jego sztabu programowego Beaty Szydło w sprawie utrzymania programów socjalnych. Andrzej Duda podkreślił m.in., że jeśli znowu zostanie wybrany, to nigdy nie podpisze ustawy o likwidacji 500+. – Prezydent Andrzej Duda gwarantuje utrzymanie programów społecznych wprowadzonych przez rząd PiS, w tym Rodzina 500 Plus – mówiła Szydło. Jednak tego samego dnia wieczorem temat wrócił w rozmowie kanału Polsat News z Andrzejem Dudą, który tym razem w odpowiedzi na jedno z pytań powiedział coś zaskakującego. I rozpętała się burza. Koronawirus: dla kogo 500 plus Duda znowu obiecywał, że nie podpisze ustawy odbierającej 500 plus, bo uważa ją za fundament bezpieczeństwa polskiej rodziny. Ale spytany, czy w obecnej dramatycznej sytuacji spowodowanej przez koronawirus dopuszcza możliwość, by najbogatsi nie brali świadczenia 500 plus, odparł: – Będę apelował, aby nie pobierali. Jeżeli komuś wystarcza na normalne funkcjonowanie, będę apelował, by przynajmniej przez jakiś czas nie pobierał 500 plus, będę apelował, ale nie zabierał. Uważam, że państwo polskie nie może zabierać nikomu świadczeń. Sieć zasypały podejrzenia, przed kim Duda chce tak ratować 500 plus, skoro większość w Sejmie ma PiS – może więc to PiS kombinuje z odebraniem świadczenia (taki pogląd znalazł się też w publikacji „Gazety Wyborczej”). Pojawiły się nawet komentarze, że to sam prezydent chciałby zabrać bogatym świadczenie, przynajmniej czasowo. Duda odciął się na Twitterze: „Precz z manipulacją i kłamstwem! Oto moja prawdziwa wypowiedź co do 500+ : kategoryczne NIE dla odbierania komukolwiek 500+!”. Andrzej Duda: – Jeżeli taka będzie wola Polaków, że mnie wybiorą, to likwidacja 500 plus i obniżenie wieku emerytalnego nie nastąpią, ponieważ ja takich ustaw nie podpiszę. Zobacz galerię (3 zdjęcia) 1000 plus zamiast 500 plus? A kto to sfinansuje? Biznes boi ... Zobacz galerię (3 zdjęcia) Beata Szydło (PiS): plan likwidacji 500 plus ma Platforma Obywatelska.

Małgorzata Kidawa-Błońska (PO): ludzie, którzy pracują, czują się w jakiś sposób upokorzeni, że ktoś jest wspierany, a nie pracuje. 500 plus: Morawiecki robi unik Z kolei premier Mateusz Morawiecki, zapytany podczas konferencji prasowej, czy będzie apelował do zamożnych, aby odstąpili od pobierania 500 plus, nie odpowiedział na to pytanie, lecz dał odpowiedź ogólną: – Przede wszystkim chcę powiedzieć, że dzięki naszym programom socjalnym, takim jak 500 plus, wielu ludzi może przejść przez ten ciężki okres. Także pewną pomoc odczuwają emeryci dzięki trzynastej emeryturze. Utrzymamy te programy. Premier nie odżegnał się przy tym od deficytu budżetowego: – To nie jest rzecz święta, będziemy go stosować ostrożnie, ale odważnie. Wideo