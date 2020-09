500 plus w 2020. Koniec programu 500 + w tym roku? Likwidacja 500 plus w 2020 roku [6.09.2020] [ZASADY, ZMIANA PRZEPISÓW]

Podobnie można określić pogłoski o końcu 500 plus. Owszem, dwa świadczenia nie będą tak korzystne jak się zdaje (500+ dla niesprawnych i przedsiębiorców). Poza tym do końca kadencji nie będzie nowych programów polegających na dawaniu pieniędzy do ręki. Ale dotychczasowe zostają.

Rząd ograniczy świadczenia socjalne w 2020 r. Czy można się spodziewać, że całkiem je zakończy? Chodzi o 500+ na dzieci, niesprawnych i przedsiębiorców. Sieć pełna jest niepokojących stwierdzeń i pytań dotyczących 500 plus w obliczu napiętego budżetu i dziury w jednej z ustaw. Zobacz, co faktycznie cię czeka.

Nadchodzi drożyzna: żywność, akcyzy, śmieci, prąd. Dla osłony rząd nie da rodzinom nowych pieniędzy do ręki, lecz wesprze je usługami. Jakimi? Dopiero nad tym pracuje. Ale jeśli zepchnie koszty na samorządy nie dając im na to pieniędzy, nowego wsparcia możemy nie odczuć.

Wyjątek stanowi czternasta emerytura plus: to znów nowe pieniądze do ręki, ale ponieważ zostały już obiecane, czternastka będzie – według ostatnich oświadczeń po raz pierwszy zostanie wypłacona w listopadzie 2021 r.

Jednakże nie wszystko złoto, co się świeci.

500 plus – czego trzeba się obawiać?

Są zagrożenia w dwóch programach 500 plus – wyjaśniamy, jakie.

Minusy 500 plus dla firm

500 plus dla małych firm to mniejsze obciążenie ZUS-owskie dla firm osiągających niskie dochody miesięczne i niski roczny przychód. Da to przedsiębiorcom oszczędności składkowe rzędu 500 zł co miesiąc.

Na czym polegają minusy? Na tym, że zaszkodzi to emerytalnej przyszłości tych przedsiębiorców. Po pierwsze, im niższe składki emerytalne, tym niższa emerytura. Po drugie, okres, w którym ktoś płaci niższe składki, nie jest w pełni zaliczany do okresów składkowych. Jeżeli składki są liczone np. od połowy minimalnego wynagrodzenia, uznaje się okres składkowy w połowie – gdy więc trwa to przykładowo cztery lata, to tak, jakbyśmy pracowali dwa. Trzeba więc do praw emerytalnych pracować dłużej.

Minus 500 plus dla niesprawnych

500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji obowiązuje od 1 października 2019 i należy się, gdy suma tego i innych przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1.600 zł brutto. Oznacza to, że dostaną 500 zł, jeśli oprócz tego dostaną najwyżej 1.100.