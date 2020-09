500 + zostanie zlikwidowane? Koniec 500 plus w 2021. Jest komentarz Jarosława Kaczyńskiego. 500 plus w formie bonów? [9.09.2020]

Koniec programu 500 plus? Czy to koniec programu 500 plus?

Koniec świadczenia 500 plus w 2021 roku? Czeka nas wyłączenie świadczenia rodzinnego gdyż nie daje on wyników? Sprawdźcie jakie plany związane z 500 plus mają rządzący. Czy w 2021 zostanie wyłączony program 500 plus? Najnowsze informacje dotyczące likwidacji programu 500 plus w 2021 roku.

500 plus w 2021 roku zostanie zlikwidowane? Co się zmieni w programie 500 plus? Z powodu wzrostu cen Polacy oczekują nie tylko utrzymania, ale waloryzacji 500+ i podobnych świadczeń. Tymczasem ceny galopują m.in. właśnie z powodu 500 plus. Czy w 2021 PiS zatrzyma błędne koło, które wprawił w ruch? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznaje, że przy dostatecznych wpływach do budżetu rząd mógłby podnieść świadczenie 500 plus według wskaźnika inflacji. Ale tego nie planuje. Okres rozliczeniowy programu Rodzina 500 plus potrwa do 2021 roku. A co potem? Nawet członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają różne zdania. 500 plus program 2021: Co dał program 500 plus? Zwiększył poparcie wyborców dla PiS-u.

Zasilił budżety rodziców mających dzieci. Jednak podstawowym celem wprowadzenia programu 500 plus w życie, przynajmniej oficjalnie, było zwiększenie dzietności wśród Polaków. Tymczasem program już nie przynosi spodziewanych efektów – ani pod względem siły wsparcia, ani pod względem dzietności, co zresztą się ze sobą wiąże: liczba urodzeń w 2019 r. znowu spadła m.in. dlatego, że niewaloryzowane 500 plus wobec wzrostu cen zaczyna być wsparciem pozornym. 500 plus 2020-2021: GUS alarmuje: najgorsza demografia od wojny Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego martwią: w 2019 r. luka pomiędzy zgonami a urodzeniami jest największa od czasów II wojny światowej. Zmarło o 35 tys. osób więcej niż się urodziło. Spadły także wskaźniki dzietności, co oznacza, że o zastępowalności pokoleń w przyszłości nie może być mowy. W 2019 r. zarejestrowano 375.000 urodzeń żywych, czyli o 13.000 mniej niż w roku poprzednim.

W 2019 liczba Polaków w stosunku do roku 2018 zmalała o 28.000 i wyniosła 38,38 mln. Rodzi się coraz mniej dzieci. 500 plus nie działa. Do sugestii wymiany 500 plus na pieniądze odniósł się też sam prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. W wywiadzie dla PAP pytany był, czy taki pomysł jest rozważany w strukturach Zjednoczonej Prawicy. Nie jest brany pod uwagę. To jest chyba po prostu zła interpretacja wypowiedzi pani premier Jadwigi Emilewicz. Skądinąd rozmawiałem z nią nawet dzisiaj i nie ma nawet cienia tego rodzaju planów. To jest jakieś wielkie nieporozumienie lub fake news - komentuje Jarosław Kaczyński 500 plus 2020 - 2021 – usychający kierunek Na razie, czyli w 2020 r., rząd ograniczy świadczenia socjalne. Co to znaczy? 500+ dla dzieci, osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i dla przedsiębiorców osiągających niskie dochody przetrwają, ale nie zostaną zwaloryzowane, a ponadto nie będzie nowych programów polegających na dawaniu pieniędzy do ręki.

Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała, że nowa pomoc dla rodzin będzie następować poprzez usługi, a nie wypłatę pieniędzy. Nowa, czyli na razie ta, którą rząd opracuje dodatkowo, a nie zamiast programów już funkcjonujących. 500 plus – obawy Polaków W roku 2020 Polacy więcej zapłacą m.in. za żywność, alkohol, papierosy, wywóz śmieci i prąd. Tymczasem nie wiadomo, jakie wsparcie usługami wprowadzi w tej coraz trudniejszej sytuacji rząd. Zastrzyk pieniężny to uniwersalny konkret, który można wydać na co się chce. Natomiast odnośnie do usług nie wiadomo, czy będzie to wsparcie niezbędne i niekłopotliwe w egzekwowaniu, czy może jedynie wygodne dla rządu – np. dlatego, że będzie on mógł je zepchnąć na samorządy. Co więcej: skoro organizacja i koszty usług spadną na władze lokalne, a władza centralna nie da im na to dość pieniędzy – a to się zdarza! – nowego wsparcia Polacy mogą nie odczuć.

Kolejna obawa beneficjentów 500 plus jest taka, że rząd celowo nie zwaloryzuje 500 plus i pozwoli na realne zmniejszenie wartości finansowej programu, aby w 2021 móc mniej boleśnie i bez wielkich protestów zacząć go wypierać zapowiadanym wsparciem usługowym, które przestanie być dodatkowe, lecz zastąpi gotówkę i się rozmyje. Dotychczasowe programy „plus” Rodzina 500+ czyli 500 plus miesięcznie na każde dziecko.

500 plus mies. dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

300 plus dla ucznia co roku.

500 plus dla firm – mały ZUS dla przedsiębiorców osiągających niskie dochody, czyli średnio o 500 zł mniej opłat miesięcznie.

Emerytura plus, czyli 13 minimalna emerytura co rok (od XI 2021 czternasta).

Mama 4 plus – minimalna emerytura dla kobiet, które nie wypracowały świadczenia, ale wychowały co najmniej czworo dzieci.