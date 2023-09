6000 zł za zbieranie deszczówki. Co musisz zrobić, aby otrzymać pieniądze? Sprawdź nowy program „Moja woda 2023" 19.09.2023

To Cię może zainteresować:

Co ma na celu program „Moja woda 2023” ?

Jak i gdzie złożyć wniosek? Można dostać nawet 6000 zł!

Program ma pomóc w ochronie zasobów wodnych oraz minimalizacji suszy w Polsce. Do rozdysponowania w 16 województwach jest 338 mln zł.

3 sierpnia 2023 r. ruszyła kolejna edycja programu "Moja Woda". Do 6 000 zł dofinansowania, na zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych, będzie można otrzymać z programu Moja Woda.

– Musimy dbać o zasoby wody. Podstawowym założeniem programu Moja Woda jest zatrzymanie jak najwięcej wody opadowej do ponownego użycia w przydomowym ogródku. Dodatkowo program ten ma cel edukacyjny. Każdy z nas może przyczynić się do zwiększenia poziomu retencji wody i tym samym przeciwdziałać skutkom suszy. To jedno z kluczowych wyzwań ekologicznych, które zapisaliśmy w rządowych strategiach i planach – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.