70-latek potrącił dziecko przed sklepem w Białogardzie. 3-latek został przewieziony do szpitala [ZDJĘCIA]

Na miejscu zdarzenia pojawiła się załoga karetki pogotowia. Policjanci dokonali oględzin pojazdu i miejsca zdarzenia.

Rzecznik prasowy KPP Białogard aspirant Kinga Plucińska-Gudełajska przekazała nam, że do zdarzenia doszło tuż przed wejściem do marketu, gdy mama z dziećmi wyszła ze sklepu, jedno z dzieci zostało potrącone przez kierującego autem osobowym marki Hyundai. Trzyletni chłopiec został przetransportowany karetką do szpitala w Koszalinie.