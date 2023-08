800 plus zamiast 500 plus. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, zapowiedział waloryzację programu 500+ już w przyszłym roku 6.08.2023

Waloryzacja programu 500 plus do 800 plus będzie możliwa już w przyszłym roku. Takie deklaracje padły dzisiaj z ust szefa partii PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Szef partii rządzącej zapowiedział waloryzację programu 500 plus, od 2024 roku na każde dziecko miałoby przysługiwać 800 złotych. – Od nowego roku będzie to 800 plus – ogłosił Jarosław Kaczyński, wzbudzając aplauz sali.

- Od nowego roku program 500 Plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 Plus – oświadczył Kaczyński.

Dodał, że będzie to kontynuacja i rozwijanie świadczeń skierowanych do rodzin.

Kolejna propozycja to wprowadzenie „w bardzo krótkim czasie” bezpłatnych leków dla osób powyżej 65. roku życia. „Oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji”- zaznaczył Jarosław Kaczyński.