800 plus zamiast 500 plus? Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu 500 plus na dzieci w 2024 roku 27.07.2023 ND

Waloryzacja programu 500 plus do 800 zł miesięcznie na dziecko już 2024 roku. Prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział i waloryzację programu 500 plus do 800 złotych na każde dziecko od 2024 r. Program Rodzina 500+ to comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości 500 zł na każde dziecko. Okres przyznawania świadczenia trwa zawsze od 1 czerwca danego roku do 31 maja następnego roku.