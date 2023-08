800 plus zamiast 500 plus! Zmiany w świadczeniu 500+ od nowego roku. Oto co zapowiada prezes PIS Jarosław Kaczyński 24.08.2023

800 plus zamiast 500 plus. Kiedy zmiany wejdą w życie?

Podkreśliła, że program 500 + rozpoczął zmiany prowadzące do poprawy sytuacji polskich rodzin. "To była zmiana filozofii, pokazania, że wszystkie koszty związane z tym programem są inwestycją w rodzinę i w przyszłość Polski" - dodała.

Pomimo planowanego podniesienia świadczenia dla rodzin do 800 zł wszystkie inne programy m.in. świadczenie matczyne, "Maluch plus", "Dobry start", "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy" cały czas będą prowadzone - szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Co z waloryzacją świadczenia „500 plus”?

Prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł. Dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia, zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych

800 plus zamiast 500 plus na każde dziecko w 2024 roku? Sprawdź szczegóły!

Rządowy program o nazwie "Rodzina 500+" jest finansowym wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci. Program istnieje od 1 kwietnia 2016 roku i spowodował znaczną poprawę sytuacji materialnej rodzin. Roczny okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Zmiany dotyczące świadczenia 500 plus to nie wszystko. PiS ma zamiar znieść opłaty za przejazd państwowymi autostradami oraz wprowadzić bezpłatne leki dla osób do 18 roku życia i od 65 roku życia.