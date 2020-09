88-latka z Koszalina wyrzuciła oszustom pieniądze przez balkon. Straciła oszczędności życia

Około godziny 11 w środę zapłakana kobieta zadzwoniła do mamy naszej czytelniczki i podała się za nią. Powiedziała, że spowodowała wypadek, zginęła kobieta. I teraz musi się "wykupić". Jest na posterunku. Mama ma do niej nie oddzwaniać, bo i tak nie będzie mogła odebrać telefonu. Kobieta była przekonująca, mama czytelniczki się bardzo zdenerwowała. Cała historia wydała jej się prawdziwa. Swoje zrobiły oczywiście silne emocje.

Potem sprawy w swoje ręce wziął już ktoś inny. Kazał 88-letniej kobiecie zapakować wszystkie oszczędności oraz biżuterię (w tym ślubną obrączkę), zasugerował też by poszukała, czy córka nie ma gdzieś ukrytych oszczędności. Cały czas zajmował ją rozmową, upewnił się, że nie ma telefonu komórkowego. - Zapewne chodziło o to, mama nie próbowała się dodzwonić do kogoś z rodziny — relacjonuje kobieta.