900 metrów szyn dla koszalińskiej wąskotorówki

Do Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej trafiły niewykorzystywane już przez PLK SA materiały nawierzchni kolejowej. To kolejna darowizna przekazana przez zarządcę infrastruktury na rzecz Towarzystwa. To szyny o łącznej długości 900 metrów oraz akcesoria do ich mocowania o wartości ponad 130 tys. zł.

Towarzystwo jest zarządcą infrastruktury i przewoźnikiem na zabytkowej, powstałej w 1898 r. linii kolei wąskotorowej Koszalin - Rosnowo – Bobolice, a pozyskane materiały posłużą do modernizacji tej linii oraz zapewnią utrzymanie sprawnych przejazdów zabytkową kolejką. - Szyny na tym odcinku w większości pochodzą jeszcze z XIX wieku i są niespotykane na kolejach. Te przekazane przez PLK SA (typ 8a), są szynami cięższymi o dużo większej sztywności oraz odporności na oddziaływania taboru, dlatego wciąż znajdują zastosowanie w wąskotorówce. Obecnie organizowany jest transport materiałów. Wykonanie prac planowane jest na czerwiec - wyjaśnia Karol Jakubowski, rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

Kolejnym dobdarowanym jest Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, które otrzymało materiały nawierzchni kolejowej, które posłużą do dalszych napraw i remontów Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej - jedynej zabytkowej kolejki na Lubelszczyźnie.