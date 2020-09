Abonament RTV 2020: Wysokość opłat abonamentowych. [9.09.2020] Jakie stawki i kary za brak opłaty? Kto nie musi płacić abonamentu RTV

Niejasna sytuacja i stres ciągną się, a nowe rządy nic tym nie robią. Abonenci chcą abolicji i zniesienia abonamentu, politycy przebąkują o umorzeniu długów, ale i płaceniu „od nowa” po tym umorzeniu. Tymczasem ściganie trwa. Jedyne, co trochę pociesza, to fakt, że opłaty nie rosną.

Już 12 lat mija jak premier Tusk uznał abonament RTV za „archaiczny sposób finansowania mediów publicznych” i „haracz ściągany z ludzi”. Obiecał, że rząd będzie zabiegał o jego zniesienie. Miliony Polaków przejęły się tym i przestały płacić, a nowi nabywcy odbiorników nie zarejestrowali ich i płacić nie zaczęli. Jedni i drudzy są za to ścigani. Abonament RTV – sprawdź, czy można nie płacić.

Nabywca pierwszego radia czy telewizora ma obowiązek rejestracji odbiornika w dowolnej placówce pocztowej w ciągu 14 dni od kupna. Może to też zrobić przez internet, za pośrednictwem Centrum Obsługi Finansowej PP SA – wszystkie adresy znajdziesz na końcu tego artykułu.

Poczta Polska ogłosiła, że użytkownicy odbiorników RTV, którzy do 25 stycznia 2020 roku zapłacą za cały rok, dostaną 10 proc. zniżki.

Tak więc abonament RTV w 2020 r. wynosi rocznie 84 zł za radio i 272,40 za telewizor lub telewizor i radio. Tyle uiścimy płacąc co miesiąc. Zapłacimy mniej, jeśli zrobimy to z góry za większy okres jeden miesiąc.

Nie trzeba rejestrować urządzeń, które nie mają charakteru odbiorników, choć technicznie mogą taką rolę pełnić. Zatem nie rejestrujemy nie tylko odtwarzaczy audio i wideo, a także odbiorników TV niepodłączonych do instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniących tylko zadanie monitora lub wykorzystywanych w produkcji.

Poza tym nie trzeba rejestrować odbiorników używanych wyłącznie do tworzenia audycji, rozpowszechniania programów RTV i kontroli ich jakości oraz przeznaczonych do sprzedaży w ramach działalności handlowej.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV nawet gdy używa odbiornika?

Główne warunki to co najmniej 75 lat, I grupa inwalidzka, niezdolność do pracy, znaczna niesprawność, renta socjalna, zasiłek, bezrobocie, niska emerytura, kombatanctwo z inwalidztwem, głuchota, niewidzenie.

Abonament RTV 2020: kto jest ścigany?

Ścigani są ci, którzy kiedyś zarejestrowali sprzęt, ale przestali płacić, oraz ci, którzy nigdy nie zarejestrowali urządzeń RTV.