Abonament RTV do likwidacji? Niestety to plotka. Trwają kontrole [STAWKI, POCZTA POLSKA] [9.09.2020]

Niefortunną wypowiedź premiera Tuska, który 12 lat nazwał abonament haraczem i obiecał, że rząd będzie zabiegał o jego zniesienie, miliony Polaków wzięły to tak na serio, że przestały płacić, a nowi nabywcy odbiorników nie zarejestrowali ich i w ogóle płacić nie zaczęli. Sytuacja trwa, kolejne rządy nic nie robią.

Tymczasem media donoszą o trwającym polowaniu na dłużników, zwłaszcza nowych, czyli tych, którzy niedawno kupili telewizor i go nie zarejestrowali. W ub. roku karą w wysokości 681 zł ukarano w Polsce kilkanaście tysięcy osób.

Wbrew spekulacjom, a nawet kilku doniesieniom medialnym rząd niczego nie zmienia w sprawie abonamentu RTV – ani go nie likwiduje, ani nie ogłasza amnestii dla zadłużonych. Na szczęście też nie podwyższył stawek.

Do abonentów, którzy przestali płacić, może przyjść wezwanie do zapłaty. Abonent może wystąpić o rozłożenie zaległości na raty lub o jej umorzenie z powodu szczególnej sytuacji – takiej jak bardzo niskie dochody.

Drugim trzeba udowodnić posiadanie odbiornika. Wówczas naliczona im zostanie trzydziestokrotność miesięcznej opłaty; jeśli kupili plazmę, to 30 x 21 zł, tj. 621 zł.

Zatem roczny abonament RTV w 2020 r. to 84 zł za radio i 272,40 za telewizor lub telewizor i radio. Zapłacimy o 10 proc. mniej, jeśli zrobimy to z góry za większy okres niż miesiąc, oczywiście zniżka obejmie tylko ten okres.

· Jeśli dostaniesz wezwanie do spłaty, możesz zażądać dokumentów, na podstawie których wysunięto roszczenie, i liczyć na bałagan w systemie poczty i niekompletne dane.

Jeśli natomiast ktoś nigdy nie zarejestrował odbiornika, niech się spodziewa kontrolerów poczty. Może ich nie wpuścić do domu. Ci jednak mogą wrócić z decyzją sądu o przeszukaniu i z policją. Wtedy trzeba wpuścić.

Instytucje i firmy centralne, także za odbiorniki w samochodach służbowych. Ponadto wnoszenie opłat w gospodarstwie domowym nie zwalnia od rejestracji odbiorników i odrębnych opłat za nie we własnym miejscu pracy.

Tak, dotyczy to zarówno prywatnych osób, jak i wymienionych wyżej przykładowych instytucji.

Urządzeń, które nie mają charakteru odbiorników, choć technicznie mogą taką rolę pełnić, nie trzeba rejestrować, np. odbiorników TV niepodłączonych do instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniących tylko zadanie monitorów lub wykorzystywanych w produkcji, a także odbiorników używanych tylko do tworzenia audycji czy przeznaczonych do handlu.

Kto nie musi płacić abonamentu nawet gdy używa odbiornika?

Główne warunki to co najmniej 75 lat, I grupa inwalidzka, niezdolność do pracy, znaczna niesprawność, renta socjalna, zasiłek, bezrobocie, niska emerytura, kombatanctwo z inwalidztwem, głuchota i niewidzenie.