Alarm na plaży w Mielnie. Strażacy szukali paralotniarza. Miał wpaść do morza

Telefon alarmowy zadzwonił około godziny 11. Strażacy pojawili się w Mielnie szybko. Ale paralotniarza nie znaleźli.

- Okazało się, że to fałszywy alarm. Kilka tygodni wcześniej też mieliśmy podobne zdarzenie - słyszymy od strażaków. - To była część dmuchanego zamku, który został wciągnięty do morza podczas sztormu. Od czasu do czasu kawałek tego dmuchańca wystaje ponad powierzchnię wody. Jest wtedy wrażenie, zwłaszcza patrząc z plaży, że rzeczywiście w wodzie leży jakaś paralotnia. Spróbujemy ten kawałek odciąć. Całości raczej nie da się łatwo usunąć, ponieważ jest już mocno zasypana piachem. Ale będziemy próbować.

