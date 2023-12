Alert RCB. Uwaga na silny wiatr w woj. zachodniopomorskim

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w niemal całym kraju. Ostrzeżenia nie dotyczą jedynie jego południowej części.

Alerty drugiego stopnia o silnym wietrze wydano dla nadmorskich powiatów województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Na tych terenach IMGW prognozuje silny wiatr o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla reszty kraju z wyjątkiem południowej części województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Alerty obowiązują do wtorku do godziny 20.

We wtorek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na północy kraju przejściowo również deszcz ze śniegiem, a całkowita wysokość opadów może sięgać około 10 mm. Wysoko w górach okresami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 6 st. C na północnym wschodzie, około 10 st. C w centrum, do 12 st. C na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach lokalnie do około 75 km/h; nad morzem dość silny i silny, w porywach do 90 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do około 120 km/h.