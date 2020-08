Poprzednia budowla, oprócz dachu, została praktycznie zrównana z ziemią i obiekt powstaje na nowo.

Koszt całości to ok. 37 mln złotych. Kwota dofinansowania unijnego to ponad 7 mln zł, pozostałą kwotę miasto dokłada ze swojego budżetu. Zobaczcie postępy remontu!