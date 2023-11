Andrzej Duda powierzył stworzenie rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Politycy komentują

- To dobry, utarty nie tylko nie w naszym życiu parlamentarnym zwyczaj - mówi Bogucki, poseł elekt Prawa i Sprawiedliwości. - Generalnie powierza się misję tworzenia rządu osobie, która wywodzi się z ugrupowania, które osiągnęło największą liczbę głosów. Opozycja może zaklinać rzeczywistość, ale to Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Oczywiście, ja też nie chciałbym, żeby było wrażenie, że sam zaklinam rzeczywistość. Nie ma wątpliwości, że dzisiaj mamy w Sejmie 194 mandaty.

- Sprawiedliwości i tradycji stało się zadość - mówi Hoc. - Jako ugrupowanie polityczne wygraliśmy wybory, powinniśmy więc mieć szansę, i dostaliśmy ją, na próbę utworzenia rządu. Wiemy, że będzie to trudne, ale na pewno nie niemożliwe. Mamy jednak obowiązek wobec naszych wyborców. W polityce nigdy nie mów nigdy, ale owszem, to będzie bardzo trudne zadanie dla Mateusza Morawieckiego. Ja jednak wciąż wierzę, że wygra Bóg, Honor i Ojczyzna.

- Prezydent miał prawo do takiej decyzji, bo przecież PiS uzyskał największy procent poparcia w wyborach, ale tak naprawdę chodził o wykończenie swojego przeciwnika politycznego, jakim jest Mateusz Morawiecki. W ciągu ostatniego półtora roku jego kadencji pałac prezydencki ma stać się jedynym bastionem PiS-u. Prezydent swoją decyzją na pewno chce też osłabić prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który w przeszłości wielokrotnie pokazywał mu, gdzie jest jego miejsce. I to jest polityczna część tej decyzji, choć oczywiście w pałacu nikt tego oficjalnie nie powie - komentuje Rzepa.

I zapewnia, że to ugrupowania opozycyjne stworzą rząd, a z PiS-em nikt z PSL-u nie rozmawia o ewentualnej współpracy. - Do wczoraj miałem jednak trochę nadziei, że prezydent nie będzie tracił czasu, ale jednak polityka wygrała. Szkoda. Teraz to on zdecydował, a za chwilę o rządzie zdecyduje Sejm, a pan prezydent będzie tylko wykonawcą woli posłów. Nie ma żadnych wątpliwości, że stworzymy koalicję Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy - dodaje lider PSL.