Andrzej Zborowski: Jestem kelnerem, który poleca publiczności pyszne dania muzyczne [WIDEO]

- To był dla mnie bardzo niespodziewany moment, bo moja główna działalność, czyli prowadzenie koncertów umuzykalniających w szkołach w całym regionie zakończyła się kilka lat temu wraz z pandemią - mówi o przyznanej nagrodzie Andrzej Zborowski. - Dlatego nie sądziłem, że teraz dostanę taką nagrodę. Działam co prawda jeszcze trochę, ale już nie taka aktywność, jak dawniej. Jeżeli mimo to otrzymałem tak wysoką nagrodę i to z rąk prezydenta miasta, które jest moim to chyba więcej do szczęścia nie potrzeba.

Pan Andrzej Zborowski odbierając nagrodę powiedział o sobie, że jest tylko muzycznym kelnerem. W naszym studiu rozwinął tę myśl.

- Jestem takim pośrednikiem między wykonawcami, a publicznością. Kelner też jest pośrednikiem między pysznymi daniami, a odbiorcami. A ja polecam pyszne dania muzyczne i bardzo to lubię. Przeważnie jestem zachwycony tym, co zapowiadam. Mam to szczęście zapowiadać wybitnych artystów, wspaniałe dzieła. Mam więc możliwość powiedzenia publiczności o tym, co czuję.