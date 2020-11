Andrzejki 2020. Memy o Andrzejkach 2020. Imieniny ma Andrzej, a pije cały kraj. Zobacz najlepsze memy na Andrzejki 2020 [4.11.2020]

Andrzejki 2020 świętujemy w nocy z 29 na 30 listopada. W tym roku Andrzejki świętować będziemy z niedzieli na poniedziałek. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. W ten dzień w całej Polsce świętują nie tylko Andrzeje! Andrzejki obchodzone są w całym kraju przez młodzież i dorosłych. To świetna okazja do spotkania się ze znajomymi, a także na odrobinę zabawy. Nieodłącznym elementem Andrzejek są wróżby.

Andrzejki 2020. Najlepsze memy na Andrzejki 2020

Internauci nie próżnują. Co roku, tworzą zabawne memy o Andrzejkach. Andrzejki to przede wszystkim dobra zabawa, ale nie tylko! To święto kojarzone jest również z prezydentem Andrzejem Dudą, dlatego też najbardziej popularne memy o Andrzejkach to właśnie te, z wizerunkiem prezydenta. Zobaczcie najlepsze memy na Andrzejki 2020. Uśmiejecie się!