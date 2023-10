Archiwum Państwowe w Koszalinie z szansą na rozbudowę i nowoczesne rozwiązania

Przypomnijmy, że o sprawie informowaliśmy rok temu. Wtedy to optymistycznie zakładano, że wybór partnera prywatnego, który wybuduje nową siedzibę koszalińskiego archiwum ma potrwać do maja 2023 roku, a prace budowlane przewidziano na lata 2023-25. Jak wiadomo, do tego jeszcze nie doszło. Zaktualizowane terminy tych procedur, podobnie jak koszty inwestycji, nie są jeszcze znane. - Należy jednak zakładać, że gdy dojdzie do wyboru partnera i podpisania umowy, to w ciągu dwóch lat inwestycję udałoby się zrealizować - mówi nam Katarzyna Królczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będziemy mieli nie tylko nową przestrzeń magazynową. Już w tej chwili zresztą w naszym archiwum brakuje miejsca na przyjmowanie nowych, cennych materiałów i dokumentów. To będzie też miejsce dostępne dla mieszkańców. Będzie tu piękna czytelnia akt oraz sala konferencyjna, w której będzie można organizować różne wydarzenia - dodaje.