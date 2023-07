Autoregeneracja Ostrowscy: Zaufany serwis samochodowy od pokoleń

Jak podkreślają ojciec i syn to, że firma działa od tylu lat i ciągle się rozwija, jest najlepszym dowodem jakości. Przez blisko 30 lat Autoregeneracja Ostrowscy dorobiła się bazy wiernych klientów, którzy nie wyobrażają sobie, by komuś innemu mogli powierzyć opiekę nad swoimi samochodami.

- Zajmujemy się naprawą wszystkich marek samochodów. Wykonujemy naprawy w zakresie układów: napędowych, jezdnych, zawieszeń, kierowniczych, hamulcowych, wydechowych oraz silników – wymienia Paweł Ostrowski.

Oprócz uznania samych Klientów jest coś jeszcze, co wyróżnia firmę i do czego przykłada się tu wagę – to przyjacielska atmosfera panująca wśród pracowników. Firma przez ostatnie lata dużo inwestowała. Przyświecał jej jeden cel – zapewnienie klientom kompleksowej obsługi. Ostatnim elementem układanki było otwarcie stacji kontroli pojazdów w siedzibie firmy przy ul. Kolejowej 7B.

- Przeprowadzamy diagnostykę samochodów osobowych, a także dostawczych. Zajmujemy się też dbaniem o klimatyzację. Naszym klientom oferujemy też kompleksowe czyszczenie wnętrza i karoserii samochodu. Oferujemy pranie dywanów, mycie samochodów, pranie tapicerki. Pracujemy na kosmetykach najwyższej jakości wg światowych standardów. Do prac wykorzystujemy tylko sprawdzone i najlepsze systemy, które posiadają najwyższe certyfikaty jakości oraz są rekomendowane przez producentów samochodów. Po naszym zabiegu samochód używany lub nowy zachwyca wspaniałym wyglądem, często lepszym niż w dniu, w którym wyjechał z salonu – śmieje się nasz rozmówca. I oczywiście serdecznie zaprasza wszystkich na Kolejową 7B.