Babciowe 2024 już niedługo. Polskie rodziny dostaną 1500 złotych. Wielka zmiana zasad przyznawania świadczenia 22.04.2024

Babciowe, czyli dodatkowe świadczenie dla młodych rodziców, którzy są aktywni zawodowo

To nowy program skierowany głównie do kobiet, które mają małe dzieci. Główną zasadą przyznawania świadczenia jest to, że kobieta po urlopie macierzyńskim i wychowawczym lub w ich trakcie, decyduje się na powrót do pracy. Może wtedy otrzymywać babciowe, czyli 1500 złotych, aby opłacić opiekę dla dziecka. Nowe świadczenie przysługuje także ojcom.

Kiedy świadczenie wejdzie w życie? Jeszcze nie jest znana dokładna data wprowadzenia programu, natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że "babciowe" ruszy w III kwartale 2024 roku. Pojawią się jednak kolejne kryteria przyznawania pieniędzy. Na bieżący rok na wypłatę zasiłków zaplanowano 1,5 mld zł w budżecie państwa.