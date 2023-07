Bawili się w Czaplinku. Koncerty, pokazy, konkursy

W Strefie Artystycznego Relaksu przy ulicy Drahimskiej 3A w Czaplinku na początek trzydniowych obchodów odbył się koncert Dawida Albaaja (muzyka reggae). Następnego dnia wystąpili za to New Star (zagrali covery popularnych piosenek) i Ex Maanam (muzyka rockowa).

Zorganizowano również pokaz ratownictwa wodnego na plaży nad jeziorem Drawsko, za który odpowiadał czaplinecki WOPR. Najmłodsi zaś, dzięki inicjatywie Akademii Nauk Stosowanych, mogli wziąć udział w różnych animacjach przygotowanych specjalnie dla nich.

Ostatni dzień obchodów to sprzątanie dna jeziora Drawsko we współpracy z Klubem Płetwonurków Mares z Koszalina. Na terenie Ośrodka Sportów Wodnych przeprowadzono ponadto konkurs wiedzy ekologicznej.

Dni Czaplinka zorganizował miejscowy ośrodek kultury przy finansowym wsparciu władz gminy.