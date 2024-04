Będzie bezpieczniej? Miliony na przejazdy. PKP PLK inwestuje w modernizację groźnych miejsc

Najczęściej jednak na szczęście w zderzeniu z pociągiem nie ma co liczyć i dla osób podróżujących samochodami kończy się ono tragicznie. Mimo społecznych akcji informacyjnych ostrzegających przed skutkami niezachowania ostrożności na przejazdach kolejowych, co roku zdarza się na nich bardzo dużo wypadków. Nie zawsze jednak brak rozsądku u kierowców jest powodem nieszczęścia. Czasem w dużym stopniu przyczynia się do tego także zły stan techniczny takich przejazdów i niewystarczająca ilość zamontowanych zabezpieczeń. Wkrótce ma być lepiej, bo PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają zainwestować aż 177 milionów złotych w montaż dodatkowych zabezpieczeń.

Przypomnijmy, że województwo zachodniopomorskie należy do regionów, w których do wypadków na przejazdach kolejowych dochodzi dość często. Tylko w samym roku 2023 o takich zdarzeniach pisaliśmy wielokrotnie. W lutym ubiegłego roku w Tychowie w powiecie białogardzkim doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z pociągiem pospiesznym relacji Ustka - Bielsko- -Biała (trzy osoby odniosły poważne obrażenia). W lipcu na przejeździe w Miłogoszczy (gmina Będzino) zginął kierowca z Niemiec, do szpitala trafiła jego żona wraz z czwórką dzieci. W sierpniu do groźnego wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe w miejscowości Dworek w powiecie koszalińskim. Bus zderzył się z pociągiem (poważnie ranny kierowca trafił do szpitala). Wcześniej, bo w czerwcu, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w okolicach miejscowości Brzeźnica (powiat szczecinecki) pod szynobus relacji Słupsk - Szczecinek wjechał samochód osobowy. Zginęła 68-letnia kobieta prowadząca auto.