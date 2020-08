Bezpieczne powroty z wakacji. Kontrole policji na drogach w Koszalinie i regionie [ZDJĘCIA]

Sieć 5G w Polsce. Wpływ sieci 5G na zdrowie

Plus uruchomił pierwszą w Polsce komercyjną sieć 5G. To początkowa faza wdrażania tej szybkiej i stabilnej technologii. Na razie skorzystają zwykli użytkownicy smartfonów i tabletów, zużywający coraz więcej danych. Ale 5G to znacznie więcej. Pytanie tylko, czy również dla zdrowia...