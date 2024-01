Bezpłatne badania w drawskim szpitalu z okazji Dnia Babci i Dziadka

- Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym stanowi jeden z celów działalności Grupy American Heart of Poland. Zwracamy szczególną uwagę na profilaktykę, ale też na wczesne wykrywanie chorób w tym serca i naczyń, co skutkuje poprawą jakości i długości życia. W tym celu oferujemy badania, które mogą pomóc wykryć nieprawidłowości przed wystąpieniem objawów choroby — informuje Artur Gabrysiak, specjalista ds. medycyny laboratoryjnej Grupy American Heart of Poland.

Jakie badanie będzie można wykonać?

Morfologia krwi obwodowej - badanie składu komórkowego krwi, dzięki któremu można ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta, a także wcześnie wykryć pewne niepokojące sygnały, świadczące np. o rozwoju choroby nowotworowej. Morfologia krwi obwodowej odzwierciedla ogólną kondycję organizmu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od norm w morfologii krwi wskazują na stany chorobowe.

Badanie glukozy – diagnostyka cukrzycy. Cukrzyca przed długi czas „nie boli”, ale skutecznie niszczy organizm. Powoduje utratę wzorku, zaburzenia funkcjonowania nerek, jest przyczyną amputacji kończyn dolnych. Bezpośrednio związana jest z występowaniem zawałów serca i udarów mózgu. Badania glukozy w laboratorium w praktyce powinniśmy wykonać raz w roku. Stężenie glukozy na czczo, u zdrowej osoby, nie może przekraczać 100 mg/dl.