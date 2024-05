Biało-czerwona łączy pokolenia. Obchody Święta Flagi w Koszalinie [ZDJĘCIA]

Bożena Kaczmarek, współorganizatorka wydarzenia, mówiła, że to święto jest wyjątkowe, bo łączy wszystkie pokolenia.

- Nazwaliśmy je od przedszkolaka do seniora. Chcemy być dumni z naszych pradziadków, którzy odbudowywali Koszalin, dziadków, rodziców. Chcemy kultywować od najmłodszych tę tradycję - mówiła i wspominała maluchy, które od lat uczestniczą z najbliższymi w tym wydarzeniu, w tym dzieci z przedszkola nr 3, które w pięknych strojach stawiły się przed pomnikiem.

Tradycją święta są symboliczni gospodarze - co roku inna rodzina związana z miastem w sposób szczególny. Przez lata byli to pionierzy, których dziś już z nami nie ma. W tym roku są to rodziny żołnierzy spod Monte Cassino, jako, że w tym roku mija 80 lat od tej bitwy.

Dzień Flagi to jedno z najmłodszych świąt narodowych, zostało ustanowione w 2004 roku. Nie jest dniem wolnym od pracy, ale wiele osób decyduje się na wykorzystanie wtedy urlopu wypoczynkowego, by móc całą majówkę spędzić z dala od pracy. Na Dzień Flagi datę 2 maja wybrano nieprzypadkowo - bowiem już wtedy Polakom, mającym w perspektywie Święto Konstytucji 3 Maja, towarzyszy patriotyczny nastrój. Chciano również w ten sposób podkreślić inne święto obchodzone w ten dzień, czyli Światowy Dzień Polonii.